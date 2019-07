La notizia della notte in casa Lakers doveva essere la prima apparizione pubblica da compagni di squadra di LeBron James e Anthony Davis, presenti a bordocampo alla prima gara di Summer League con Zion Williamson sul parquet. Un modo per “mostrare i muscoli”, per far capire quanto i gialloviola possono pensare di puntare in alto sin dalla prossima stagione. Le cose però sono andate ancora una volta in maniera diversa. Prima il terremoto in California – che ha scosso anche il Nevada e costretto la NBA ha interrompere la partita tra Pelicans e Knicks – e poi quello di mercato, che ha cambiato per l’ennesima volta in pochi giorni l’intera geografia dei rapporti di forza nella lega. Kawhi Leonard ha scelto i Clippers, beffando i Toronto Raptors campioni in carica e soprattutto i Lakers – che avevano passato la mano nei giorni scorsi di fronte alle decisioni di tanti free agent, pur di arrivare a mettere le mani sul n°2 Raptors. Un rischio calcolato, certo, ma a tutti gli effetti una scommessa persa. Per correre ai ripari infatti la dirigenza gialloviola ha concluso in rapida successione un tris di accordi per provare in parte a porre rimedio: biennale da 30 milioni di dollari per Danny Green; poco meno del doppio di quanto firmato da Kentavious Caldwell-Pope per le prossime due stagioni, nelle quali scenderà sul parquet in gialloviola anche JaVale McGee che ha raggiunto un accordo da 8.2 milioni complessivi. Paliativi che allungano un minimo il roster e la rotazione, ma nulla di paragonabile all’idea di mettere sotto contratto il miglior giocatore degli scorsi playoff – non solo sfuggito di mano, ma finito a rinforzare i cugini dei Clippers che adesso rappresentano la principale minaccia in una Western Conference tutta da seguire.