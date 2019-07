Anche la NBA non è rimasta immune del forte terremoto che ha scosso il sud della California. Alle 20.19 ora locale di venerdì sera, un sisma di magnitudine 7.1 è stato registrato a 17.6 chilometri da Ridgecrest, la stessa località colpita da un terremoto di intensità di 6.4 giovedì scorso, ad una profondità di soli 900 metri. Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sarebbero diversi feriti e incendi, mentre a Los Angeles la situazione è sotto controllo. Si tratta del più forte terremoto mai registrato nello Stato negli ultimi 20 anni: è stato avvertito in Messico e anche a Las Vegas, dove era in corso la Summer League della NBA. La scossa è stata sentita forte e chiara al Thomas & Mack Center dove si stavano sfidando i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e i New York Knicks di R.J. Barrett, il piatto forte del primo giorno di partite. La gara è stata sospesa nel corso dell'ultimo quarto ed è stata poi definitivamente cancellata per motivi di sicurezza, visto che il tabellone e gli autoparlanti posti sopra il campo avevano cominciato a muoversi vistosamente. Lo stesso è stato fatto al Cox Pavilion, il campo più piccolo dove stavano giocando San Antonio e Orlando, anche se la scossa è stata notata meno vista l'assenza di tabelloni. Sempre a Las Vegas è stata fermata anche la partita di WNBA tra le Mystics e le Aces al Mandalay Bay Resort, mentre a L.A. è stata fermata la gara di baseball tra Dodgers e San Diego Padres.

Solo paura ma nessuna conseguenza per i giocatori e i tifosi

Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza né per i giocatori né per i tifosi sugli spalti, anche se lo spavento è stato tanto. “Stavo portando su il pallone e ho sentito come se qualcuno mi stesse spingendo sull’anca” ha raccontato Frank Jackson, guardia di New Orleans. “Mi sono spostato da quella parte e mi sono detto ‘Ma cosa diavolo sta succedendo?’. Poi ho visto tutto quanto muoversi”. Anche le gare successive nel corso della giornata sono state cancellate e non verranno recuperate visto che, come spiegato dal capo della Summer League Warren LeGarie, “la sicurezza viene al primo, secondo e terzo posto per noi”. “È la prima volta che mi è successo, mai provato niente di simile prima” ha detto Christian Wood dei Pelicans, che al college ha giocato a UNLV. “Nessuno in campo capiva cosa stesse succedendo, tanto che alcuni hanno continuato a giocare. Ho sentito terremoti prima di oggi, ma mai durante una partita: preferirei non provarne più”.