Un’ovazione incredibile ogni volta che si alza dalla panchina per entrare in campo e i fischi immancabili a coach Scott Morrison quando decide di farlo riposare togliendolo dal parquet. Tacko Fall, il lungo arrivato ai Celtics da undrafted, è la principale attrazione della Summer League di Las Vegas, adesso che i Pelicans hanno scelto di tenere a riposo Zion Williamson. Il centro di Boston, alto 231 centimetri, è finito fuori dai 60 all’ultimo Draft, ma è stato subito selezionato dai biancoverdi che non hanno esitato nel dare un’opportunità a un corpo di quelle dimensioni: “È una situazione pazzesca per me, qualcosa di diverso dal resto”, racconta lui. “Mi sento onorato di poter essere in questa situazione, fortunato del fatto che le persone continuano a dimostrarmi il loro affetto. Ma il mio obiettivo è quello di conquistare fiducia e restare concentrato”. Il pubblico infatti continua ad avere occhi soltanto per lui, esultando e impazzendo di gioia ogni volta che segna un canestro, raccoglie un rimbalzo o piazza una stoppata. Il suo possesso difensivo che ha regalato nel finale la vittoria per 82-79 ai Celtics contro Cleveland ha fatto il paio con il coro partito dagli spalti a metà terzo quarto: “We want Tacko”, rivolto allo staff di Boston che lo aveva tenuto a lungo in panchina. “Ogni volta che siamo in pubblico, sembra sempre esserci qualcuno che lo riconosce e che vuole una foto o un autografo”, racconta coach Morrison. “Ero curioso di sapere quanto fosse particolare per lui questa condizione, ma in realtà mi ha detto che ormai da anni a causa della dimensione la gente continua a chiedere di lui. Chiunque sarebbe infastidito da un continuo di attenzioni di quel tipo, io sarei il primo a non sopportarlo. Tacko invece dimostra sempre grande disponibilità con chiunque”. Il suo obiettivo è quello di conquistare sul parquet un contratto, qualcosa di ben più rilevante dell’affetto dei tifosi che in lui al momento vedono una mascotte in campo e poco altro. In fondo con i Celtics alla Summer League partecipano due scelte al primo e due al secondo giro, ma le attenzioni sono solo per lui. Contro Cleveland sono arrivati 12 punti con un perfetto 5/5 dal campo, ma anche prestazioni del genere potrebbero non bastare, perché i Celtics potrebbero già aver impegnato tutte le caselle del loro roster.