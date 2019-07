Cinque anni e 205 milioni di dollari: un accordo a vita, o almeno quello che nel 2017 in molti immaginavano avrebbe legato Russell Westbrook a OKC per il resto della sua carriera. In questo mercato pieno di colpi di scena però tutte le certezze sono venute meno e così i Thunder, in parte per scelta e in parte per necessità, hanno deciso di rinunciare a un tassello cruciale fino a ieri e diventato di troppo dopo la partenza di Paul George. A Oklahoma City infatti, dopo la rinuncia a James Harden per ragioni salariali risalente a un’era geologica precedente, si è scelto di non commettere di nuovo lo stesso errore: 12 mesi fa la dirigenza dei Thunder ha messo sul piatto un’offerta al massimo salariale per Paul George, superando ampiamente la soglia del salary cap e investendo un bel po’ di verdoni per mantenere al vertice una squadra competitiva da un decennio. Nella passata stagione OKC ha speso 60 milioni di dollari di tassa di lusso, raccogliendo però soltanto 49 vittorie e una cocente eliminazione al primo turno playoff. Troppo poco per giustificare una spesa del genere: con Westbrook, George e Adams a libro paga, OKC sarebbe andata incontro a un’altra stagione nella quale investire decine di milioni di dollari aggiuntivi, senza rinforzare in alcun modo un roster bloccato da contratti troppo pesanti. I Thunder sono così riusciti a superare infortuni, partenze, scelte sbagliate e tradimenti, mantenendo sempre uno standard elevato di resa: negli 11 anni con Westbrook OKC ha raccolto 538 vittorie complessive – terza miglior franchigia alle spalle di San Antonio Spurs e Houston Rockets. Anche meglio degli Warriors, che nel frattempo però hanno messo in bacheca tre titoli NBA. I Thunder invece hanno sempre dovuto fare i conti con quello che è mancato per raggiungere il vertice, fino a constatare amaramente negli ultimi due anni che la coppia Westbrook-George non funzionava come sperato sul parquet. A quel punto meglio alzare bandiera bianca di fronte alla volontà del n°13 di andare via e approfittarne per rigenerare un gruppo che adesso progetta guardando al medio-lungo periodo. Nel breve potrebbero infatti arrivare le sconfitte evitate per un decennio, ma questa sembra essere l’unica soluzione praticabile.