Chris Paul a OKC: quale futuro per CP3? Miami interessata

Uno dei motivi per cui i Rockets si ritenevano una destinazione meno probabile per Westbrook era proprio l'assoluta necessità di inserire nellos cambio Chris Paul e il suo contratto da 124 milioni di dollari nei prossimi tre anni. Inizialmente si pensava che i Thunder non volessero sobbarcarsi un esborso del genere per un giocatore in declino (pur dovendone loro stessi 170 in quattro anni a Westbrook), ma secondo quanto scritto inizialmente sono aperti a ogni possibilità: lavorando insieme all'agente di CP3, il playmaker potrebbe essere girato ad un'altra squadra (si parla anche qui dei Miami Heat) oppure se la cessione dovesse rivelarsi impossibile potrebbe essere tenuto a OKC per provare a costruire qualcosa insieme a Danilo Gallinari e Steven Adams. I Rockets avevano provato a cedere CP3 dopo l'eliminazione ai playoff ma senza successo: i Thunder potrebbero avere più fortuna perché non hanno fretta di competere per il titolo (al contraro di Houston) e soprattutto perché, in caso di necessità, possono usare una delle tante scelte a disposizione per "addolcire" il contratto di Paul, che lo porterà fino ai 37 anni di età. Quello che è certo è che OKC non è costretta a cederlo subito alle condizioni degli altri: un controllo sul proprio destino che è sicuramente bene accetto dopo la girandola di eventi che ha portato al "reset" della franchigia dopo la richiesta di scambio di Paul George.