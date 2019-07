All’inizio dei Mondiali cinesi manca ancora più di un mese, ma a USA Basketball hanno già un problema. Una dopo l’altra, stanno arrivando infatti defezioni su defezioni dalla lista di 20 giocatori convocata per il mini-training camp previsto a Las Vegas a partire dal 5 agosto. A dire di no alla convocazione per rappresentare gli Stati Uniti alla competizione iridata al via il prossimo 31 agosto sono stati inizialmente due nomi di primissimo spicco come Anthony Davis (fresco di trasferimento ai Lakers) e James Harden (che ha dichiarato di volersi concentrare sulla stagione dei suoi Rockets). Un atteggiamento presto imitato anche da Tobias Harris (anche lui deciso a dedicare la sua offseason per prepararsi al meglio al ritorno in maglia 76ers), dal compagno di Harden ai Rockets Eric Gordon, da CJ McCollum e per ultimo anche da Bradley Beal, che per la seconda estate consecutiva dice di no a Team USA per restare accanto alla moglie, chiamata al secondo parto in poco più di un anno (il primogenito è nato il 23 luglio 2018). Degli originali 20 giocatori convocati da Jerry Colangelo e da USA Basketball, quindi, il roster di Team USA per il training camp di Las Vegas (in attesa delle convocazioni definitive previste per il 17 di agosto) è oggi ridotto a 14 giocatori, con soli quattro All-Star (si tratta di Damian Lillard, Kemba Walker, Kyle Lowry e Khris Middleton). “Niente di nuovo – minimizza lo stesso Colangelo – anche in passato è stato così: nel 2010 in Turchia c’erano 12 nuovi giocatori e in Spagna 4 anni dopo altri 11. Fortunatamente abbiamo un grande bacino di giocatori di talento su cui contare”. Un bacino che per necessità ora dev’essere scandagliato e saccheggiato ulteriormente e da cui sono già emersi i primi nomi dei giocatori a cui verrà chiesto di unirsi al gruppo a Las Vegas: sicuri quelli di Thaddeus Young dei Chicago Bulls e di Marcus Brown dei Boston Celtics, probabilmente raggiunto anche dal suo compagno in biancoverde Jaylen Brown; assieme a loro D’Angelo Russell (Warriors), Aaron Gordon (Magic) e Julius Randle (Knicks) riceveranno con ogni probabilità un invito a indossare la canotta di Team USA per giocarsi un posto per i Mondiali. A fronte di sei defezioni certe, questi nuovi sei nomi vanno a riequilibrare la lista dei 20 giocatori attesi a Las Vegas, anche se non appare al momento certa – sono parole dello stesso Colangelo – neppure la partecipazione di Kevin Love e Damian Lillard, altri due nomi originariamente inclusi nella lista dei 20.