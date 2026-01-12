Orlando riabbraccia Moritz Wagner dopo un anno

Gli Orlando Magic nella prima parte della passata stagione avevano una delle migliori panchine di tutta la NBA, guidata soprattutto da Moritz Wagner. Il lungo tedesco stava vivendo il momento migliore della sua carriera viaggiando a oltre 12 punti di media quando il 21 dicembre 2024 ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, venendo operato 18 giorni dopo. Da quando si è infortunato i Magic non hanno più ritrovato lo stesso rendimento dalle loro riserve, ed è anche per questo che i tifosi di Orlando lo hanno accolto con grandissimo affetto al momento del suo rientro in campo ieri contro i New Orleans Pelicans. Dopo un paio di possessi in cui si è visto l’anno passato lontano dai campi, Wagner ha trovato il suo ritmo e ha chiuso con 8 punti in 10 minuti, dando una spinta ai Magic per vincere 37-20 nel quarto periodo. "Devo dire la verità: è stato un po’ smielato" ha detto Wagner sull’accoglienza ricevuta. "Onestamente ho cercato di essere il meno emotivo possibile. Ovviamente vuol dire molto per me, ma sono abbastanza sollevato che sia tutto finito e che ora possiamo andare avanti come al solito".