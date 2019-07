Si aspettava di trovare una nuova sistemazione nonostante una stagione tutt'altro che entusiasmante. Jeremy Lin parla del suo periodo vissuto da free agent dopo non aver ricevuto offerte interessante da nessuna squadra in Nba. Un'intervista toccante quella di Lin, playmaker che ha vinto il titolo con i Toronto Raptors, vittoria che non sente sua avendo contribuito in modo molto marginale al trionfo dei canadesi: "Dopo una stagione così, dovevo essere pronto per questo viaggio in Asia ma è stata l’ultima cosa che volevo fare perché sapevo che avrei dovuto piazzarmi un sorriso in faccia per 6 settimane e parlare di una vittoria del titolo che non sento di aver guadagnato fino in fondo. Poi so che avrei dovuto parlare del mio futuro che peraltro non so se avrò. Onestamente è tutto molto imbarazzante. È dura da sopportare".



Lin pensa che non riuscirà più a rientrare in Nba: "Ogni anno diventa sempre più difficile. La free agency è stata davvero dura. Mi sento come se l'NBA si sia arresa su di me. Non desto più alcuno interesse", ha commentato con grande commozione il giocatore.