Solo 24 ore dopo aver scoperto che il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers — mai così importante nella storia della lega — sarà una delle 5 partite in cartello la notte di Natale 2019, filtra la notizia che la doppia sfida tra LeBron James e Anthony Davis da una parte e Kawhi Leonard e Paul George dall’altra darà anche il benvenuto alla nuova stagione. Con il calendario ancora da definire nella sua completezza, ecco arrivare però la data di inizio, individuata nel prossimo 22 ottobre (martedì, come da tradizione). A scendere in campo quel giorno soltanto quattro squadre, e oltre alle due di L.A. saranno chiamate a sfidarsi anche i Toronto Raptors campioni in carica (che dovrebbero ricevere così gli anelli del titolo 2019) e i New Orleans Pelicans di Zion Williamson, matricola attesissima da tutta America. Una presenza — quella dei Pelicans — che assicura così al pubblico italiano di poter vedere anche un nostro giocatore dare il via al nuovo campionato, con la presenza nel roster della squadra della Lousiana di Nicolò Melli, al suo esordio nella lega.