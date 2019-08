Come ogni anno prima dell’annuncio ufficiale del calendario completo della nuova stagione, filtrano dalla NBA gli appuntamenti più prestigiosi. A partire da quelli del Natale, una tradizione ormai che vede le squadre più importanti sempre sul parquet. Non farà eccezione il Natale 2019, a partire dalla sua partita più importante, il nuovo derby di Los Angeles che forse per la prima volta nella storia mette di fronte due squadre con ambizioni di anello, oltre a presentare la doppia sfida incrociata tra LeBron James e Anthony Davis in maglia Lakers e Kawhi Leonad e Paul George in quella dei Clippers. Se le attenzioni di tutti saranno ovviamente concentrate sullo Staples Center, molto interessanti anche tutti gli altri incroci natalizi, a partire dalla presenza dell’MVP 2019 Giannis Antetokounmpo sul campo dei Philadelphia 76ers di Joel Embiid e Ben Simmons. Sempre la Eastern Conference metterà in scena un’altra sfida interessantissima tra i campioni in carica Toronto Raptors (in campo per la prima volta dal 2001) e i Boston Celtics con Kemba Walker alla guida. Chiudono il programma nella Western Conference la sfida tra gli ambiziosi Denver Nuggets di Nikola Jokic e i New Orleans Pelicans guidati dalla primissima scelta assoluta dell’ultimo Draft Zion Williamson — con in campo anche Nicolò Melli, unico italiano a passare il Natale sul parquet, alla sua stagione di esordio NBA — e i Golden State Warriors targati (gioco forza) Steph Curry contro i nuovi Houston Rockets della coppia James Harden-Russell Westbrook. Per la prima volta dal 2015 (e solo per la seconda nelle ultime 11 edizioni natalizie) i New York Knicks non sono chiamati a scendere in campo.

Ecco di seguito il programma completo della notte di Natale NBA 2019:

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks

Toronto Raptors-Boston Celtics

Los Angeles Lakers-L.A. Clippers

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans

Golden State Warriors-Houston Rockets