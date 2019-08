Non solo il Natale tra le date da cerchiare in rosso per gli appassionati NBA dopo che sono trapelate le prime sfide in programma la prossima stagione, che dovrebbe vedere il via appena dopo la metà di ottobre. Come sempre ad attirare l’attenzione sono i ritorni da ex dei giocatori più importanti e mai come quest’anno — quando così tanti grandi nomi della galassia NBA hanno scelto di cambiar maglia — il calendario delle sfide contro il proprio passato è assolutamente appassionante. Si parte dopo neppure un mese di regular season quando le porte del Madison Square Garden si apriranno per la prima volta da avversario a Kristaps Porzingis, che ha lasciato (o è stato costretto a lasciare) la Grande Mela non senza qualche polemica. I suoi Dallas Mavericks (con la presenza anche di Luka Doncic) sfideranno i New York Knicks il prossimo 14 novembre, mentre solo tredici giorni dopo — per l’esattezza il 27 del mese — altri due ritorni eccellenti catalizzeranno l’attenzione di tutti: Anthony Davis fa visita a New Orleans con la maglia gialloviola dei Lakers ma prima ancora sul parquet incrociato dal TD Garden Kyrie Irving — in divisa Brooklyn Nets — affronterà la sua ex squadra, che non è riuscito a guidare ai traguardi sperati. Già nel 2020, invece, per la precisione il 9 gennaio, il pubblico di Oklahoma City riabbraccerà — ma da avversario — quello che il gm dei Thunder ha definito “il giocatore più importante della storia di OKC”, Russell Westbrook. In coppia con James Harden, il re della tripla doppia NBA disputerà la prima partita della sua carriera sul parquet della Chesapeake Arena senza indossare la maglia della squadra di casa, ma quella invece dei suoi Houston Rockets.

Ecco il dettaglio delle principali sfide tra ex fin qui trapelate:

14 novembre | Kristaps Porzingis | New York Knicks-Dallas Mavericks

27 novembre | Kyrie Irving | Boston Celtics-Brooklyn Nets

27 novembre | Anthony Davis | New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers

9 gennaio | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder-Houston Rockets