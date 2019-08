Daryl Morey lo si conosce: uomo di numeri, mente lucidissima, con una leggera tendenza, ogni tanto, ad andare sopra le righe. L’ultima sua affermazione riassume tutto questo, con il general manager degli Houston Rockets che ha fatto notizia tirando in ballo niente meno che Michael Jordan: “È un fatto: James Harden è un miglior realizzatore di Michael Jordan”, ha affermato deciso Morey partecipando a un podcast. Argomentando così un’affermazione sicuramente eclatante: “Se date il pallone in mano a James Harden, quanti punti vi aspettate che produca? È questo il modo in cui bisognerebbe misurare l’impatto offensivo. E James Harden con questi criteri è di gran lunga il n°1 nella storia della NBA”. Non tanto la media punti, allora – 36.1 a sera, nell’ultima stagione che lo ha visto affermarsi come capocannoniere nella lega – ma strumenti statistici più raffinati, che prendono in esame ad esempio le percentuali effettive e reali, quelle cioè che tengono conto del peso specifico maggiore di un canestro da tre punti rispetto a uno da due. Harden in carriera vanta una percentuale effettiva del 52.5% paragonata al 50.9% di Jordan, mentre la sua percentuale reale (che conteggia anche il peso dei liberi, che valgono un punto) è al 60.9% contro quella al 56.9% della leggenda dei Chicago Bulls. “Certo, si potrebbe argomentare che se Jordan giocasse nella pallacanestro di oggi tirerebbe e segnerebbe molto di più da tre punti – ammette Morey (meno di due tentativi a partita da tre per MJ nella sua carriera) – ma queste sono solo illazioni: se invece si guarda ai numeri, fattuali, la mia affermazione non può che essere considerata corretta. So che manda in bestia tantissime persone, ma è letteralmente un fatto incontrovertibile”.