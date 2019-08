Et voilà, è proprio il caso di dire. Il leggendario terzetto dei San Antonio Spurs torna a riformarsi, stavolta non in campo ma sul soffitto dell’AT&T Center. Dopo aver ritirato la maglia n°21 appartenuta a Tim Duncan e quella n°20 di Manu Ginobili, la franchigia texana ha annunciato che renderà lo stesso onore a Tony Parker, il cui n°9 verrà reso immortale il prossimo 11 novembre, prima della gara interna contro i Memphis Grizzlies. Quattro volte campione NBA in maglia neroargento, sei volte All-Star e addirittura MVP delle finali NBA 2007 — quelle vinte contro un giovanissimo LeBron James — Parker è il leader ogni epoca per assist nella storia degli Spurs, è secondo dietro a Duncan per numero di partite disputate e quarto per punti realizzati (18.943), in 17 stagioni disputate all’ombra dell’Alamo. La point guard franco-belga ha poi chiuso la sua carriera con un’ultima stagione a Charlotte, ma è ovviamente legata a San Antonio la sua legacy nella NBA: “Se non posso più essere Tony Parker e non posso più giocare per il titolo, allora non voglio più giocare a pallacanestro in generale”, aveva detto nell’annunciare la sua decisione di lasciare i parquet NBA. Parker diventa così il decimo giocatore nella storia degli Spurs a vedere il proprio numero di maglia ritirato, dopo Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Manu Ginobili (20), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) e James Silas (13).