Più si avvicina il debutto ai Mondiali di Cina e più il roster di Team USA si assottiglia - e non per scelta di coach Gregg Popovich o di Jerry Colangelo. L'ultimo in ordine temporale ad aver alzato bandiera bianca è P.J. Tucker: secondo quanto riportato da The Athletic, l'ala ha deciso di ritirare la sua partecipazione dopo un infortunio alla caviglia, preferendo concentrarsi sulla prossima stagione con gli Houston Rockets. Dopo le rinunce di Marvin Bagley e quella di Kyle Lowry, il roster della nazionale a stelle e strisce scende a 14 elementi:

Kemba Walker, Boston Celtics, PG

De'Aaron Fox, Sacramento Kings, PG

Derrick White, San Antonio Spurs, PG

Donovan Mitchell, Utah Jazz, SG

Jaylen Brown, Boston Celtics, SG

Marcus Smart, Boston Celtics, SG

Khris Middleton, Milwuakee Bucks, SF

Jayson Tatum, Boston Celtics, SF

Joe Harris, Brooklyn Nets, SF

Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers, PF

Harrison Barnes, Sacramento Kings, PF

Brook Lopez, Milwaukee Bucks, C

Myles Turner, Indiana Pacers, C

Mason Plumlee, Denver Nuggets, C