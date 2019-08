Con Gregg Popovich alla guida del gruppo, la nazionale USA dopo la vittoria in amichevole sulla Spagna ha lasciato gli Stati Uniti alla volta dell’Australia, dove continuerà gli allenamenti in vista del via dei Mondiali FIBA previsti in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A far notizia per il momento soprattutto le defezioni in serie che hanno colpito il roster USA, defezioni che hanno ridotto a 13 la lista di giocatori su cui coach Popovich può contare, solo uno in più quindi dei 12 destinati a far la squadra in Cina. Con l’esordio ufficiale ai Mondiali previsto per il primo giorno di settembre a Shangai contro la Repubblica Ceca, Kemba Walker, Donovan Mitchell, Jayson Tatum e compagni hanno davanti ancora quasi due settimane di allenamenti e amichevoli prima di fare sul serio. Ecco il programma completo della spedizione mondiale di Team USA:

22 agosto, a Melbourne | USA vs. Australia (amichevole)

24 agosto, a Melbourne | USA vs. Australia (amichevole)

26 agosto, a Sydney | USA vs. Canada (amichevole)

1 settembre, a Shangai | USA vs. Repubblica Ceca (primo turno Mondiali)

3 settembre, a Shangai | USA vs. Turchia (primo turno Mondiali)

5 settembre, a Shangai | USA vs. Giappone (primo turno Mondiali)

6-9 settembre (sede TBD) | secondo turno*

10-11 settembre (sede TBD) | quarto di finale*

13 settembre (Pechino) | semifinale*

15 settembre (Pechino) | Finale *

*eventuale

Pur con un roster rimaneggiato (da molti considerato il più debole messo in campo nelle ultime manifestazioni), le aspettative verso Team USA sono sempre, da tradizione, altissime. Le ultime cinque spedizioni, dalle Olimpiadi di Pechino nel 2008 a quelle di Rio de Janeiro nel 2016, sono state coronate da altrettante medaglie d’oro e gli scarti medi inflitti agli avversari descrivono meglio di mille parole il dominio della nazionale USA in campo continentale.

2008 Pechino (Olimpiadi) | Oro | 8-0 | +27.9

2010 Turchia (Mondiali) | Oro | 9-0 | +24.6

2012 Londra (Olimpiadi) | Oro | 8-0 | +32.1

2014 Spagna (Mondiali) | Oro | 9-0 | +33.0

2016 Rio de Janeiro (Olimpiadi) | Oro | 8-0 | +22.5