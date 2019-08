Con ogni probabilità finirà che coach Gregg Popovich non dovrà neppure fare lo sforzo di scegliere chi convocare per la trasferta in Cina ai prossimi Mondiali. Nome dopo nome dopo nome, la lista dei giocatori disponibili continua ad assottigliarsi per via delle rinunce dei giocatori, alcune dovute a cause fisiche, altre per concentrarsi completamente sulla prossima stagione NBA. È questo il caso dell’ultimo forfait, quello della point guard dei Sacramento Kings De’Aaron Fox che in fase di training camp era stato tra i nomi che più avevano impressionato il coaching staff di Team USA. Dopo la rinuncia di PJ Tucker, l’ultimo a dire di no alla nazionale per via di un infortunio alla caviglia, Fox ha invece annunciato di rinunciare alla trasferta cinese “per concentrarsi sulla stagione in arrivo e sull’obiettivo di trascinare ai playoff Sacramento”. Dopo l’ennesimo forfait - arrivato dopo che Fox è rimasto in campo solo 6 minuti (meno di tutti) nell'amichevole vinta contro la Spagna - ora Popovich si ritrova soltanto 13 giocatori a disposizione, con 12 convocazioni da compiere: se Marcus Smart – anche lui alle prese con un guaio fisico da parecchie settimane, e tutt’altro che certo di potercela fare – dovesse chiamarsi fuori, i 12 per la Cina sono una scelta obbligata.

Kemba Walker, Boston Celtics, PG

Derrick White, San Antonio Spurs, PG

Donovan Mitchell, Utah Jazz, SG

Jaylen Brown, Boston Celtics, SG

Marcus Smart, Boston Celtics, SG

Khris Middleton, Milwuakee Bucks, SF

Jayson Tatum, Boston Celtics, SF

Joe Harris, Brooklyn Nets, SF

Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers, PF

Harrison Barnes, Sacramento Kings, PF

Brook Lopez, Milwaukee Bucks, C

Myles Turner, Indiana Pacers, C

Mason Plumlee, Denver Nuggets, C