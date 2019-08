I consigli di Gilbert Arenas per Devin Booker

Ma a tener vivo il dibattito – e scatenare anche una risposta direttamente da Booker – è stato soprattutto un lungo post firmato “Agent Zero”, Gilbert Arenas: “Da un killer del passato a uno del futuro: se vuoi essere un All-Star allora le tue lamentele sono corrette, ma se invece vuoi essere una vera superstar allora accetta – anzi, invita – i raddoppi anche nelle partitelle. Dovresti offenderti se non arrivassero i raddoppi, perché se sei così forte da essere raddoppiato in una partita NBA se in una partitella estiva non lo fanno vuol dire che mancano di rispetto al tuo talento. Quando giocavo in estate a UCLA, ogni volta che non mi raddoppiavano io mi prendevo un tiro, puoi chiederlo a chiunque. Mi sono allenato troppo duramente per permettere a qualsiasi difensore di mancarmi di rispetto pensando di potermi marcare uno-contro-uno, chiunque fosse. Questa era la #hibachimentality: ogni volta che scendi in campo vuoi giocare come se fosse una vera partita”. Un consiglio accettato con grande rispetto dallo stesso Booker, che però ha voluto replicare spiegando meglio la sua posizione: “Capisco quello che vuoi dire, Gil – e l’unico motivo per cui sto rispondendo è per il grande rispetto che ho per te. Ma io sono cresciuto in palestre in cui mio padre mi faceva giocare contro giocatori di 30 anni quando io ne avevo 14. Mi portavano in post basso, mi segnavano in faccia 5 volte in fila, io guardavo mio padre e lui alzava le spalle: non venivo più scelto da nessuno per giocare nella loro squadra per il resto della settimana. Per cui da allora ho giocato ogni partitella estiva con la mentalità ‘o mangi o sarai mangiato’. In partita, se vieni raddoppiato, DI SOLITO la scelta giusta è quella di scaricare per creare un vantaggio 4-contro-3, anche se non sto dicendo che a volte gioco con più aggressività e tiro lo stesso. Ma se giochi per vincere la scelta da fare è quella di far la giocata giusta e avere fiducia nei tuoi compagni e io non voglio ritrovarmi a passare tutto il mio martedì a scaricare sui raddoppi avversari, perché per far quello posso farlo tranquillamente a casa mia giocando coi miei amici. Comunque massimo rispetto nei tuoi confronti, Hibachi. Troviamoci presto in palestra per giocare assieme”, la replica della superstar di Phoenix. Forse, per una volta, a recitare il ruolo del saggio ci ha pensato addirittura… Nick Young, anche lui intervenuto nel dibattito – ma a suo modo: “Stiamo davvero facendo tutto questo casino per dei raddoppi in una partitella estiva…?”.