Australia-Team USA 86-102

Un quintetto base per quattro quinti targato NBA e un quinto volto noto dalla panchina: non sorprende che anticipando la prima amichevole di Team USA in terra australiana, coach Gregg Popovich avesse definitivo la nazionale di down under una delle favorite al titolo mondiale. “Sono un’enorme minaccia per chiunque punti a vincere e una delle squadre che può arrivare in fondo e vincere il titolo, non ho nessun dubbio”, ha fatto sapere l’allenatore di San Antonio alla guida di Team USA. Nello starting five dell’amichevole disputate a Melbourne ecco infatti Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Aron Baynes e soprattutto una faccia molto nota a coach Popovich, il suo sesto uomo agli Spurs Patty Mills. Dalla panchina poi esce a dar man forte sotto canestro anche Andrew Bogut, reduce dai playoff e dalle finali NBA disputate in maglia Warriors. “Sono tosti, mentalmente e fisicamente, giocano assieme da tanto, hanno talento, esperienza e sono ben allenati: per me sono tra i contendenti alle medaglie”, un’opinione confermata anche dal quarto posto ottenuto alle ultime Olimpiadi brasiliane, battuti nella finale per il terzo posto soltanto dalla Spagna. Il primo tempo della terzultima amichevole di Team USA prima del debutto cinese (ancora l’Australia e poi il Canada a completare la marcia di avvicinamento) sembra iniziare bene per la squadra di coach Popovich, che dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio piazza il primo allungo a metà del secondo, portandosi anche sul +11 sul 39-28 grazie anche al 3/3 iniziale dalla lunga distanza di Kyle Kuzma. Tirano peggio invece Kemba Walker e Jayson Tatum (6/19 la loro statistic combinata al tiro all’intervallo) e così l’ultima parte di primo tempo però è tutta degli australiani, che vedono entrare in ritmo Patty Mills (1/7 per lui per iniziare, poi 3/4 al tiro per chiudere e 13 punti a metà gara) e così piazzano un 8-2 di parziale che li manda all’intervallo sotto di un solo punto, 44-43.