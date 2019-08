Se pensavate che James Harden si sarebbe accontentato di essere uno dei migliori attaccanti della NBA, vi sbagliate di grosso. Nel giorno del suo 30° compleanno, è emerso un video di una sua partitella estiva in cui viene filmato mentre prova un nuovo movimento: la tripla su un piede solo. Una variazione che mette insieme non solo la sua classica tripla in step back, ma anche la soluzione su un piede solo resa famosa di Dirk Nowitzki: “Cerco sempre di essere creativo e di migliorare” ha detto il Barba a ESPN. “Comincerò il mio undicesimo anno nella lega e sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non voglio rimanere lo stesso. Quella della tripla su un tiro solo è una soluzione su cui sto lavorando, anche se non so se la utilizzerò in partita”. In ogni caso, Harden non si dimentica nemmeno di ciò che lo ha portato fino a questo punto: lo step back. “Come Michael Jordan aveva il suo fadeaway e Dirk il suo tiro su un piede solo o Kareem Abdul-Jabbar il gancio cielo, vorrei che il mio step back diventi un movimento immortale. Quando viaggio in giro per il mondo adoro vedere i ragazzini che mi dicono ‘Ehi James, ho lavorato sullo step back!’. Sono un creatore e un innovatore: voglio giocare a basket alla mia maniera. Ho sempre sognato di essere in questa posizione: esserci ora è fantastico”. Alla vigilia di una stagione da affrontare con Russell Westbrook di nuovo al suo fianco, il neo 30enne James Harden non smette di voler migliorare.