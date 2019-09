Senza Leonard, avremmo i Seattle Clippers?

E qui inizia la seconda fase dell’operazione per portare l’MVP delle ultime finali a L.A.: organizzare uno scambio con Oklahoma City: “Sapevamo che avevano intenzione di rivoluzionare il loro roster”, confessa Rivers. Bussano alla loro porta, offrendo una serie quasi infinita di prime scelte future (oltre a Danilo Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander). “Mr. Ballmer era nervoso per la quantità di scelte da cui avremmo dovuto separarci, ben 6. ‘Non sono 6 scelte per avere Leonard, sono 6 scelte per avere Leonard e Paul George. Tre a testa’, è stata la mia tattica”. Ma il giorno della trade, rivela Rivers, “la nostra offerta era lettera morta, lo scambio già defunto prima ancora di iniziare. Mi chiama Lawrence Frank e mi dice che Kawhi è tra Raptors e Lakers. Al nome dei Lakers sono impazzito: ‘Non possiamo permettere che accada’, gli ho risposto. E a Steve ho detto: ‘Se firma con i Lakers ci conviene spostarci a Seattle’. Pensava scherzassi, ma ero dannatamente serio. Lo credevo davvero”. Rivers poi racconta l’altalena di emozioni delle ore successive: “Alle 4 eravamo di nuovo in corsa; alle 5 ancora fuori dai giochi; alle 6 non avevamo più una chance. Così ho scelto di andare a cena con degli amici, da Nobu [famoso ristorante giapponese a Malibu, ndr], ma mentre sto parcheggiando mi chiama al telefono ancora Frank. ‘No, da Nobu no – mi supplica – in quel posto i cellulari non prendono e noi siamo ancora in lizza per il sì di Kawhi’. Allora rinuncio alla cena e resto in auto, faccio avanti-e-indietro sulla Pacific Coast Highway finché non completiamo la trade. Quando entro da Nobu il mio umore è completamente diverso. Mi ricordo che al tavolo ci serviva un cameriere tifoso dei Lakers: continuava a dirmi quanto fosse sicuro che Leonard avrebbe vestito la maglia gialloviola. La notizia del nostro accordo non era ancora uscita…”. Una cena da ricordare davvero con piacere, ma Rivers sa benissimo come funzionano le illusioni estive: “Abbiamo vinto in estate, ma vogliamo vincere a giugno. E se non vinciamo a giugno, il resto non conta”. The pressure is on.