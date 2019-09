“È stata una grande estate per me, ho trascorso tanto tempo con la mia famiglia. Ho girato il film “Space Jam 2”, un’esperienza entusiasmante. Mi sono preso cura del mio corpo e continuato a lavorare sul mio gioco”. Parte dal resoconto e dall’allenamento fatto in estate LeBron James, alla prima conferenza stampa della stagione: “Mi sono allenato ogni giorno, non è una questione di restare lontano dal parquet a lungo. A livello di intensità è diverso, ma non ho mai smesso di lavorare sul mio corpo”. Non aveva mai riposato così a lungo, visto che dal 2005 era sempre stato impegnato a giocare i playoff che quest’anno ha seguito con molta attenzione in TV – per sua stessa ammissione: “Non mi sono perso una partita di playoff, le ho viste tutte. Spesso i giocatori dicono che non riguardano le loro prestazioni quando perdono, ma non c’ho mai creduto. Sicuramente pongo attenzione a quanto fatto sul parquet. Noi le abbiamo provate tutte, ma non siamo riusciti a conquistare l’accesso alla post-season. Ho cercato di dimenticare e di ricaricare le batterie in questa off-season. Cercherò di essere un miglior leader e di rendere questa franchigia migliore sul parquet”. E a chi gli chiede dell’arrivo di Davis, non può che rispondere con entusiasmo: “Non mi ricordo esattamente cosa stessi facendo, ma sono stato molto felice di quello che è successo. So bene che giocatore sia e che tipo di qualità porterà nella squadra. Abbiamo degli obiettivi che sono diventati diversi in questa stagione, ma non possiamo pensare di accorciare il nostro processo di crescita. Quest’anno sono molto motivato e non è soltanto un modo di dire. Mia madre ripete spesso: “Non parlare di questo, fai di tutto per essere così”. È quello che metterò in pratica sul parquet”.