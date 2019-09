Westbrook: "Non ho bisogno di dimostrare di saper segnare 30 punti a partita"

Prima di scendere in campo però, Westbrook dovrà recuperare dai postumi dell’operazione al ginocchio fatta in estate. Coach D’Antoni ha spiegato che soltanto da pochi giorni il nuovo acquisto dei Rockets ha ricevuto l’ok dai medici per ritornare ad allenarsi assieme ai compagni. Non è escluso quindi che in preseason venga tenuto fuori per precauzione: “Mi sento molto meglio - spiega il diretto interessato - Sarò pronto per la prima gara di regular season”. Un ritorno sul parquet che l’allenatore ex-Olimpia Milano dovrà rendere il più efficace possibile: “Le cose funzioneranno da sole, tutto andrà al suo posto. Non c’è bisogno di imporre dei limiti o forzare il processo. Abbiamo bisogno di un Westbrook che continui a fare quello che ha dimostrato in questi anni. Non vogliamo cambiare le sue attitudini, stiamo parlando di un MVP. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Vi garantisco che basta quello. Avremo almeno uno dei due sul parquet per tutta la gara, un gran bel lusso”. E nel momento di coabitazione con Harden, Westbrook garantisce che non ci saranno incomprensioni: “Non ho bisogno di avere il pallone in mano per avere un impatto sulla partita. Non devo per forza fare canestro. Posso difendere, andare a rimbalzo, guidare la squadra, fare assist. L’obiettivo finale è soltanto la vittoria. Posso terminare una partita senza canestri, ma se la squadra ha vinto il mio intento è stato raggiunto. Questa è l’unica cosa di cui mi preoccuperò, quella che mi sta a cuore. Non ho bisogno di dimostrare che sono in grado di fare 30 punti, di chiudere con dieci assist o 11 rimbalzi a referto. L’ho già fatto in passato. L’unica cosa che mi manca è il titolo e farò di tutto per completare questa missione”.