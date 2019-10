Il nuovo proprietario di Brooklyn dà lezioni di storia a Morey

Con una lunghissima “lettera aperta a tutti i tifosi NBA”, è intervenuto poi con un post su Facebook anche il nuovo proprietario dei Brooklyn Nets Joseph Tsai, taiwanese di nascita, ufficialmente residente a Hong Kong ma canadese di nazionalità (dopo aver studiato negli Stati Uniti dall’età di 13 anni ed essersi laureato a Yale). Riconoscendo che le affermazioni di Daryl Morey “hanno chiuso il mercato cinese ai Rockets, come testimoniato dalla rabbia dei tifosi, dal rifiuto delle tv di trasmetterne gli incontri e dall’abbondono delle sponsorizzazioni da parte di molte aziende”, Tsai interviene per “dare quelle spiegazioni che gli Houston Rockets non stanno fornendo” (“Come uno dei 30 proprietari NBA e come persona che ha speso la maggior parte della sua carriera in Cina, sento il dovere di far sentire la mia voce”). “Che problema c’è se le gente esprime liberamente il suo pensiero? Questa libertà è un classico valore americano […] ma il problema è che certi argomenti sono assolutamente inaffrontabili in certi Paesi, società e comunità. Supportare un movimento separatista che nasce all’interno del territorio cinese è uno di questi argomenti taboo non solo per il governo cinese ma anche per tutti i cittadini. Quello che è stato terribilmente frainteso e spesso ignorato dai media occidentali critici del governo cinese – afferma Tsai – è che 1.4 miliardi di cittadini cinesi sono assolutamente uniti a difendere l’integrità territoriale della Cina e la sua sovranità sul proprio territorio. Questo argomento non è negoziabile”, conclude il proprietario dei Nets. Per spiegare tale atteggiamento Tsai si lancia poi in un’appassionata e competente lezione di storia, che parte dalle due guerre dell’oppio di metà Ottocento (che ha portato al controllo di Hong Kong da parte del governo britannico, controllo terminato solo nel 1997), passa attraverso la rivolta dei Boxer a cavallo tra Ottocento e Novecento, e arriva all’invasione giapponese del 1937. Questa lunga e complicata storia di dominazioni straniere fa sì, dice Tsai, che “quando si parla di movimenti separatisti la popolazione cinese avverte un profondo sentimento di vergogna e di rabbia”, come reazioni al dominio passato. “Dico questo perché si possa iniziare a capire il perché il tweet di Daryl Morey ha causato tali danni alle relazioni in essere con i nostri tifosi in Cina. Non conosco personalmente Daryl e sono certo che sia un ottimo general manager, e per questo accetto le sue scuse, quando riconosce di non essere stato informato sufficientemente sull’argomento. Detto questo, i danni causati da questo incidente non saranno presto dimenticati”, avverte.