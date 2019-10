NBA, dal Madison Square Garden al Chase Center, tutte le 29 arene della lega

16/29 ©Getty

OKLAHOMA CITY THUNDER, CHESAPEAKE ENERGY ARENA | Ai tifosi dei Supersonics non piacerà questo dato, ma in Oklahoma sanno bene che per tenersi stretta la franchigia bisogna dimostrare “vicinanza”: 18.203 spettatori medi per 41 partite, il 100% esatto di riempimento. I tifosi alla Chesapeake Energy Arena il loro lo hanno sempre fatto - considerati uno dei pubblici più caldi della NBA. Quest’anno però il banco di prova sarà più complicato anche per loro: per la prima volta senza Westbrook e con una squadra in profonda rifondazione, dovranno aggrapparsi a Chris Paul e Danilo Gallinari per non sprofondare sul fondo della Western Conference