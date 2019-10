Qui Miami: con Butler e Herro Heat divertenti e (forse) vincenti

MIAMI - Chi mette in vetrina i free agent e chi, invece, si coccola il rookie delle meraviglie. In tante franchigie NBA si sogna dietro a nomi vecchi e nuovi. A Miami invece niente sogni, solo tanta sostanza. A chi parla di rimbalzi, percentuali e uomini franchigia dal sud della Florida rispondono con la cultura. No niente libri e filosofi. La Heat Culture. La cultura del lavoro, quella attraverso la quale sotto le palme di South Beach si vuole trasformare una stagione realisticamente di transizione in qualcosa di più. La notizia migliore dell’estate per gli Heat è senza ombra di dubbio lo strameritato rinnovo contrattuale di quattro anni di coach Spoelstra. Uno dei migliori della storia recente della NBA, capace di dimostrare il suo valore sia con un roster importante che in una situazione di talento meno esaltante. Con la migliore garanzia possibile in panchina Pat Riley e il suo front office hanno iniziato quest’estate — un’estate che avrebbe dovuto vederli solo spettatori sul mercato dei free agent — l’attesa ricostruzione totale che dovrebbe vedere i suoi frutti solo al termine di questa stagione, quando gli Heat avranno spazio economico interessantissimo per diventare molto attivi. Hanno dovuto sacrificare Josh Richardson che avrebbero tenuto volentieri, ma sono riusciti a liberarsi dell’irritante e superpagato Hassan Whiteside, portando a casa il primo tassello della ricostruzione in Jimmy Butler. Il prodotto di Marquette University (come Wade…) ha avuto il contratto che voleva, la città che voleva e lo status di uomo franchigia che sognava, ma soprattutto quella cultura del lavoro che cercava e che meglio si adatta alle sue caratteristiche, per un’unione apparentemente perfetta con gli Heat. Generalmente etichettato come spacca spogliatoi e carattere difficile nelle sue precedenti tappe a Chicago, Minneapolis e Philadelphia, in Florida finora ha mostrato un volto totalmente diverso. Nel sud della Florida si è fatto subito amare da tutti tranne che dal custode dell’American Airlines Arena (che scaduta la sponsorizzazione presto cambierà nome), che spesso se lo vede arrivare alle 3 del mattino per un supplemento personale di allenamento. Non è l’erede di Wade — perché un campione della grandezza del #3 e dell’impatto che ha avuto “Flash” nella storia di questa franchigia e dello sport in questo angolo d’America non ha eredi — ma può essere lui il trait d’union migliore per tramandare la tradizione vincente di questa squadra. Non a caso forse è stato l’ultimo a scambiare con lui la maglia a Miami (con la benedizione del calendario della stagione passata), quasi fosse stato una sorta di testimone. Entrambi, l’abbiamo detto, hanno giocato a Marquette, sono stati compagni ai Bulls e adesso si danno il cambio come uomini franchigia degli Heat. Ma è anche con un’altra leggenda di questa squadra che — da quando ha firmato il suo contratto in estate — Butler ha legato moltissimo. “Zo [Mourning] mi sta aiutando in maniera incredibile in questo mio periodo di inserimento in una nuova realtà nella quale lui è stato, è e sempre sarà una leggenda. Mi aiuta quotidianamente a ricordare come tirare fuori la versione migliore di me, come competere sempre al massimo livello e mi sta spiegando tutti gli aspetti, cestistici e personali, di ogni giocatore di questo roster. Parlo con lui ogni giorno, perché da lui posso imparare tanto sotto tutti gli aspetti”. Durante il training camp Butler è sempre stato messo contro Justise Winslow in ogni allenamento, perché i due si conoscessero meglio e perché due grandi difensori tirassero fuori la parte migliore uno dall’altro. “Justise è un meraviglioso talento che ho scoperto meglio tutti proprio qui in palestra, da avversario. è un lavoratore instancabile, ma soprattutto uno di quelli che non vorresti mai affrontare. Stiamo costruendo una chimica importante dentro e fuori del campo, che sarà fondamentale durante l’anno”. Un Butler non diverso da il suo vecchio sé, perché l’atteggiamento professionale, la voglia (quasi rabbia) agonistica sono le stesse di sempre, ma un Butler più fiducioso e rilassato: “Sorrido tutti i giorni da quando sono qui, perché ho la certezza che sono arrivato nel momento giusto, nella squadra giusta, col coach, il sistema e la cultura giusta per me. Io non sono mai stato un giocatore di talento a nessun livello della mia carriera, nemmeno alla high school. Ho avuto però sulla mia strada gente che mi ha insegnato quanto lavorare duro può portarti dove vuoi. Questa è l’unica strada che abbia mai conosciuto”.