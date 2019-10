Gallinari, 16 punti ma sconfitta contro Dallas, vincono i Lakers

10/12 ©Getty

In casa Jazz è partito titolare Jeff Green in ala al posto di Royce O’Neale (Joe Ingles di nuovo usato come sesto uomo), ma non è bastato per evitare la terza sconfitta su quattro in questa preseason. Donovan Mitchell ha chiuso come miglior marcatore con 22 punti e Rudy Gobert ne ha aggiunti 17, ma dopo il parziale degli avversari nel secondo quarto i Jazz non hanno più rimesso la testa avanti pagando il 9/35 dalla lunga distanza