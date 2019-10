In una lunga conversazione su Twitter, Kevin Durant ha reso nota la sua idea sull’eterna diatriba tra i tiri da due punti o da tre punti: “Si tira meno dalla media distanza perché vengono proibiti dagli allenatori. Io non guardo le mappe di tiro quando parlo di pallacanestro: il mio gioco si basa sull’istinto, e lo stesso è per tanti altri giocatori della lega”

Tutti sanno che a Kevin Durant piace molto stare sui social. E anche se in passato questo gli ha provocato diversi problemi, la nuova stella dei Brooklyn Nets si è reso protagonista di uno scambio di vedute molto interessante con il blogger di Action Network Matt Moore, proprietario di uno degli account più attivi su Twitter (@HPbasketball). Tutto è nato dalle parole di Zach LaVine, che si è lamentato del fatto che i Chicago Bulls gli avessero chiesto espressamente di tirare di meno dalla media distanza per privilegiare le conclusioni statisticamente più efficienti, ovverosia quelle al ferro e quelle da tre punti. Matt Moore ha ripreso un segmento dello show di ESPN The Jump per sottolineare come LaVine abbia tirato con il 35.8% dalla media distanza nella scorsa stagione, mentre da tre punti ha tenuto il 37% — una percentuale superiore anche senza considerare il fatto che il tiro con i piedi dietro l’arco vale un punto in più. “Non sono analytics, è un fatto matematico” la sua spiegazione. Improvvisamente però è arrivato nientemeno che Kevin Durant a dire la sua: “A volte però [quello dalla media distanza] è smarcato. Perché rinunciare a un tiro senza marcatura per uno semi-contestato?”.

KD: “In tanti rinunciano al tiro dalla media perché non ci lavorano”



Il giornalista, molto rispettosamente, ha fatto notare come per KD questo discorso non sia applicabile (“Tu puoi tirare quello che vuoi, sei Kevin Durant!”), al che il due volte MVP delle Finals ha ribadito: “Non riguarda me: vedo tanti giocatori rinunciare a tiri dalla media distanza anche totalmente aperti per forzare passaggi fuori dalla linea dei tre punti o brutte conclusioni al ferro”. Sulla sparizione dell’arte del tiro dalla media distanza KD sostiene anche che molto dato dagli allenatori che sconsigliano di allenare quella conclusione: “Il gioco sta andando verso le triple e i layup, perciò perché uno dovrebbe lavorare sul tiro dalla media? Se non fosse proibito [dagli allenatori], i giocatori ci lavorerebbero di più e lo svilupperebbero, prendendosi con più fiducia quella conclusione. Il tiro su cui lavori di più è quello che ti riesce meglio”.