NBA, New York presenta le nuove maglie e non risparmia un attacco a Brooklyn

Forse stanchi di guardarli dal basso verso l’alto in classifica. Forse ancora furiosi per la decisione estiva di Kyrie Irving e Kevin Durant di scegliere la Grande Mela ma non i Knicks. Forse infastiditi dalle parole di quest’ultimo, pronto a sostenere che “i Knicks non vincono da troppo tempo [1973 l’ultimo titolo NBA, ndr] per poter pensare di avere ancora appeal verso le giovani generazioni”. Forse — ma solo forse — si spiega così il messaggio lanciato dalla franchigia newyorchese in occasione della presentazione delle nuove maglie per la stagione che va a a partite. Si chiamano Statement Edition e non è a caso, perché proprio uno statement — un’affermazione forte — è quella che i Knicks vogliono lanciare nel presentare la nuova divisa bluarancio. “Cara New York, questa è più di una maglia”, recita la clip di lancio preparata dal dipartimento marketing & comunicazione della squadra, il cui messaggio viene recitato dalle voci degli stessi giocatori. Un messaggio ancora più importante della maglia stessa: “Siamo l’unica squadra con la scritta New York sul petto” — e un messaggio che deve aver fatto fischiare le orecchie soprattutto in casa Nets. Perché Brooklyn ha il suo fascino, la sua storia e le sue tradizioni (sportive e non solo): ma Brooklyn è solo una parte di New York, e i Knicks sono New York. Qualcosa di più grande, qualcosa di più importante, sembrano voler dire i Knicks, anche se in campo i risultati da troppo tempo non sono all’altezza. “Noi siamo New York. New York per sempre”, che è anche il claim della campagna di lancio delle nuove maglie, che faranno il loro debutto nella serata di apertura della nuova stagione (in trasferta a San Antonio contro gli Spurs) e poi verranno indossate per la prima volta davanti al pubblico del Madison Square Garden il 3 novembre, avversari i Sacramento Kings. Maglie che riprendono i colori di sempre ma li esaltano, con un arancio ancora più elettrico e con una doppia banda a rifinitura sui pantaloncini e sul collo della maglia, dove nella parte posteriore viene messo l’accento sul patch dorato con il numero 2 che indica i due titoli vinti (1970 e 1973) dalla franchigia — patch che a Brooklyn non possono avere. Sul fondo della canotta, poi, sopra l’etichetta, lo slogan di sempre: “Once a Knick, always a Knick”. Che risuona ancora valido per i tanti tifosi dei colori bluarancio.