LUCA DESTA | Padre italiano ed ex analista per il Draft del sito Babcock Hoops, in passato ha lavorato per la NBA in Africa e soprattutto ha fatto parte della dirigenza dei Dallas Mavericks cominciando da stagista nel 2005 e diventando scout per la squadra con cui ha vinto il titolo nel 2011. Da febbraio è scout per i Lakers