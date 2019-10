5/15 ©Getty

MARC GASOL PESA DI PIÙ… SENZA SCARPE | I 216 centimetri non si toccano, così come la regalità con cui in pochi mesi è diventato il giocatore più vincente dell’anno e uno dei rari casi in grado di prendersi titolo NBA e Mondiali nel giro di un’estate. Marc Gasol però non ha “mentito” riguardo l’altezza, ma a cambiare nel suo caso è stato soprattutto il peso: quasi quattro kg in più (da 116 a 120) che lo costringeranno a stringere la cinghia per un po’