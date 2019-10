NBA, inizia la regular season: fate i vostri pronostici

Ci siamo. La stavamo aspettando da mesi e la prima palla a due è ormai alle porte. Si riparte con la cerimonia di consegna degli anelli ai Toronto Raptors - in un’inedita gara d’apertura in terra canadese - e con il derby di Los Angeles a seguire. Due sole gare e già mille spunti per fare pronostici in vista dei prossimi mesi: l’MVP Kawhi Leonard va a caccia di conferme personali e di squadra con i Clippers, LeBron James e Anthony Davis non nascondono le ambizioni da titolo dei Lakers, New Orleans si candida a recitare il ruolo di una delle squadre più complicate d’affrontare della Lega. Sono queste alcune delle domande e delle previsioni che la NBA pone agli appassionati attraverso il link NBA.com/mypredictions; il punto d’accesso a un gioco da condividere anche sui social e con gli amici. I passaggi da seguire sono semplici è intuitivi: basta cliccare sul link, entrare nell’apposita sezione e compilare i quattro pronostici richiesti (Titolo NBA, MVP, rookie, squadra più migliorata). A quel punto non basta far altro che riempire i campi e scaricare la propria grafica personalizzata. Un modo per condividere e sfidare anche gli altri appassionati (anche sui social), un’immagine utile per tenere a mente quali fosse le proprie aspettative prima della palla a due. Un procedimento facile da seguire per compilare la propria grafica personalizzata, come il percorso indicato anche nella grafica seguente. Poi, come sappiamo, ci penserà il parquet e i giocatori impegnati su di esso a determinare il risultato finale. Che in NBA non è mai stato scontato, figurarsi nella stagione più incerta e avvincente degli ultimi anni.