11/13 ©Getty

Un regalo speciale per il milionario indiano che segue i Raptors sin dalla prima storica partita della franchigia: “Non so se esistono parole per esprimere la mia emozione. Dico grazie alla più grande organizzazione dello sport professionistico, una squadra in grado di prendersi cura dei propri fan. Accetto questo regalo come un riconoscimento per tutti i tifosi di Toronto sparsi in giro per il mondo. Non c’è un modo per raccontare quanto tutto questo significhi per me”