NBA, infortuni per Marvin Bagley e Nicolas Batum: fratture alle mani

Neanche il tempo di cominciare la regular season e gli infortunati cominciano già ad accumularsi. I primi a doversi immediatamente fermare sono Marvin Bagley III dei Sacramento Kings e Nicolas Batum degli Charlotte Hornets, entrambi curiosamente per infortuni alle mani. Il primo si è procurato una frattura non scomposta del pollice destro nella prima gara stagionale persa contro i Phoenix Suns (doppia doppia da 14+10 per lui) e dovrà osservare un periodo di riposo compreso tra le quattro e le sei settimane. Il suo posto in quintetto potrebbe essere preso da Bogdan Bogdanovic (con lo spostamento di Harrison Barnes da 4), dal veterano Trevor Ariza o, più probabilmente, dal titolare dello scorso anno Nemanja Bjelica: sarà compito di coach Luke Walton aggiustare un quintetto che ha perso malamente in Arizona subendo 29 punti di scarto.

Infortunio al dito medio per Batum: verrà valutato tra 2-3 settimane

Per Batum si tratta invece di un problema più lieve: il francese degli Charlotte Hornets si è fratturato il dito medio della mano sinistra nella vittoria dei suoi sui Chicago Bulls, tornando negli spogliatoi durante il terzo quarto della partita per quello che era stato definito come un generico infortunio alla mano. La radiografia a cui si è sottoposto dopo la gara ha rivelato l’esatta entità del problema, anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di drammatico: non sono stati annunciati tempi di recupero esatti e la sua situazione verrà valutata tra due-tre settimane, secondo quanto detto dalla squadra. Probabile che i tempi si allunghino fino a sfiorare un mese: già nella prima gara Batum era uscito dalla panchina per coach Borrego, e con la sua assenza dovrebbe esserci ancora più spazio per i vari Dwayne Bacon e Malik Monk.