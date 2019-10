Diretta NBA: venerdì notte sette gare LIVE da seguire su Sky Sport

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre appuntamento da non perdere su Sky Sport NBA: dall’1 di notte parte una vera e propria “Diretta NBA”, da seguire per oltre tre ore senza perdere neanche un canestro e una giocata delle sette gare in programma

Dopo cinque mesi di astinenza, sono tornati. Ma per ritrovare confidenza con squadre, roster e giocatori bisognerà prima vederli all’opera per cogliere ambizioni e possibilità delle 30 franchigie NBA. Anche per questo Sky Sport ha deciso di offrire ai suoi abbonati un servizio unico nel suo genere e sperimentato soltanto in occasione dell’ultimo giorno di regular season: una diretta NBA di tre ore e mezza in cui passare da un campo all’altro e godersi fino a sette partite in contemporanea. Si sta giocando un finale punto a punto tra Boston e Toronto? Linea al TD Garden, almeno fino a quando Kyrie Irving non ha fatto impazzire la difesa dei Knicks dal palleggio. Dopo un passaggio al Barclays Center si vola a New Orleans: Pelicans contro Mavericks, due delle squadre con il futuro più intrigante e radioso dell’intera Lega. Insomma, l'iniziativa "NBA 360" è così chiamata perché permette di seguire lo spettacolo NBA a 360°, e nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre ce ne sarà davvero per tutti i gusti - approfittando del calendario che porta al weekend per godersi una nottata imperdibile tutta in diretta.

L'elenco completo delle sette partite in onda su Sky Sport NBA

BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS all’1.00 di notte

CHARLOTTE HORNETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES all’1.00

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS all’1.30

MEMPHIS GRIZZLIES-CHICAGO BULLS alle 2.00

NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS alle 2.00

OKLAHOMA CITY THUNDER-WASHINGTON WIZARDS alle 2.00

DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS alle 3.00



Sia Danilo Gallinari che Nicolò Melli sul parquet, i campioni NBA in carica che vogliono dimostrare che anche senza Kawhi Leonard possono fare sul serio, il primo derby di New York, la chance di vedere all'opera Ja Morant e tantissime altre storie. Per scoprirle non bisognerà fare altro che puntare la sveglia e seguire su Sky Sport NBA la diretta; una delle novità e degli appuntamenti esclusivi per seguire il campionato di pallacanestro più spettacolare del mondo su Sky Sport.