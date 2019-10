NBA, Nikola Jokic supera Michael Jordan per triple doppie: “Speriamo anche in anelli”

Da quando Nikola Jokic è diventato titolare inamovibile nei Denver Nuggets all’inizio del 2017 la sua ascesa è stata inarrestabile, arrivando fino a essere nominato per il primo quintetto All-NBA nella scorsa regular season. E di pari passo il numero delle sue triple doppie è aumentato a dismisura, come è naturale che sia per un giocatore con il suo talento, la sua stazza e la sua straordinaria visione di gioco. Con quella realizzata contro i Phoenix Suns — 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist nel successo dopo un tempo supplementare — il centro serbo è salito a 29 triple doppie in carriera in regular season, superando nientemeno che tale Michael Jordan al 12° posto ogni epoca. "Bello!" ha commentato il 24enne quando il sito dei Nuggets lo ha messo al corrente della notizia. "Spero di superarlo anche in numero di anelli, sarebbe ancora meglio". Impresa ardua visto che solo nove giocatori nella storia della NBA hanno conquistato più di sei titoli NBA — tutti appartenenti ai Boston Celtics degli anni ’50 e ’60, tranne Robert Horry —, ma per Jokic la vittoria viene sempre prima dei numeri individuali. "Le triple doppie e le statistiche non sono davvero importanti" ha detto dopo la partita. "Sono belli, chiaro, ma non vogliono dire nulla per me”. Ora Jokic condivide l’undicesimo posto con Grant Hill, ma solo replicando le 12 triple doppie dello scorso anno si isserebbe già a quota 40, entrando in top-10 ogni epoca con grandi possibilità di tallonare James Harden (nono a quota 42) e superare un altro Nugget come Fat Lever (43) e Larry Bird (59) nel giro delle prossime stagioni. D’altronde per uno come lui non dovrebbe essere difficile: "È incredibile, per lui è una serata come un’altra” ha detto il suo compagno Jamal Murray. “Una tripla doppia non è neanche una novità: supererà un sacco di altri giocatori".