NBA, la stoppata di Morant e il buzzer beater di Crowder: Memphis festeggia. VIDEO

Jae Crowder si fa trovare pronto: 6 punti tutti negli ultimi 70 secondi

Morant però non è stato il solo a ricoprire un ruolo fondamentale nel successo di Memphis. Jae Crowder era rimasto a zero punti fino a 70 secondi dal termine del supplementare, ma quando più contava ha mandato a segno le due triple più pesanti dell’incontro — tra qui quella che l’ha deciso. Con 7 secondi da giocare, Morant ha ricevuto la rimessa di Crowder, ha palleggiato dietro la schiena dopo aver superato la metà campo e ha consegnato il pallone all’ex Utah, che ha segnato sulla sirena la tripla della vittoria facendo esplodere il FedEx Forum. Una vittoria arrivata anche grazie a un po’ di fortuna: pochi secondi prima infatti Morant aveva letteralmente buttato via una rimessa senza trovare nessun compagno, un errore che però Spencer Dinwiddie non ha punito segnando solo un tiro libero su due e lasciando solo due punti di vantaggio a Brooklyn. Abbastanza per esporsi alla tripla di Crowder, primo buzzer beater per la vittoria di questa stagione: “Che partita eh?” ha detto coach Taylor Jenkins, alla sua prima vittoria in carriera da capo-allenatore. “Ovviamente è solo la prima, ma c’è voluto uno sforzo di tutta la squadra”. La speranza per i tifosi di Memphis è che le prossime possano arrivare con un po’ meno patemi d’animo.