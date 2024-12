Wallace non arretra, Hartenstein apprezza

“L’ho adorato” ha risposto Isaiah Hartenstein, a sua volta protagonista della vittoria sui Rockets con 21 punti e 8 rimbalzi, a proposito del compagno che ha definito come “il mio figliolo”, anche se tra i due ci sono solo cinque anni di differenza. “Gli ho già detto che pagherò io la multa che prenderà per quel gesto” ha aggiunto l’ex Knicks, per poi lodare le doti difensive di Wallace, “credo che in molti non abbiano ancora realizzato come Cason sia uno dei migliori difensori sulla palla di tutta la NBA, forse non se ne parla perché gioca con altri due difensori clamorosi come Lu [Dort] e Alex [Caruso], ma ora che le nostre partite andranno più spesso in diretta nazionale molta gente si accorgerà di lui”.