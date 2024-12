In casa Pacers, così come a New Orleans, le aspettative maturate in estate erano importanti. Indiana, d’altronde, arrivava dalla finale di Conference persa contro i Celtics che si sarebbero poi laureati campioni, mentre i Pelicans sembravano aver finalmente trovato il nucleo su cui puntare per un futuro da presenza stabile ai playoff a Ovest, aggiungendo anche un elemento di spicco come Dejounte Murray al roster. In entrambi i casi, però, la prima parte della regular season ha ridimensionato le ambizioni, perché al momento Tyrese Haliburton sono in lotta per un posto al play-in, mentre i ragazzi di coach Willie Green occupano addirittura l’ultimo posto nella classifica della Western Conference. Il talento, tuttavia, non manca da ambo le parti, e la sfida che attende le due squadre questa sera potrebbe rappresentare un’occasione per effettuare una svolta e cambiare marcia.