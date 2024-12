NBA Cup: Milwaukee-Atlanta LIVE su Sky

Tre anni e mezzo fa Milwaukee e Atlanta si sfidavano in finale di conference, in una serie vinta dai Bucks nel loro percorso verso il secondo titolo NBA della loro storia. Oggi in palio non c'è un posto alle Finals, ma alla finale della NBA Cup: a Las Vegas infatti cominciano le Final Four della coppa di metà stagione della NBA, tutta da seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Si comincia su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino per la sfida tra Giannis Antetokounmpo e Trae Young, i due protagonisti principali da una parte e dall'altra per due squadre che arrivano in grande forma a questo appuntamento. I Bucks dopo un inizio difficile hanno svoltato proprio con l'inizio delle gare valide per la coppa, vincendo 11 delle ultime 14 partite grazie a un rendimento da MVP di Antetokounmpo, sostenuto da un gruppo che ha ritrovato anche Khris Middleton nelle ultime gare. Dall'altra parte però Atlanta ha vinto sette delle ultime otto tra cui il quarto di finale eliminando i New York Knicks al Madison Square Garden, dopo aver battuto nel loro gruppo sia i Cleveland Cavaliers che i Boston Celtics, le due migliori squadre a Est. Ci sono tutti gli ingredienti per un grande appuntamento, tutto da seguire sui canali di Sky Sport.