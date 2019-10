NBA, infortunio per Steph Curry: frattura alla mano sinistra, Golden State nei guai

La peggior notizia possibile per i Golden State Warriors, e non ci riferiamo alla sconfitta subita per mano dei Phoenix Suns. Steph Curry si è procurato la frattura della mano sinistra all'inizio del terzo quarto, dopo che il primo tempo si era chiuso con un tremendo 72-46 in favore degli ospiti. Attaccanto il canestro, Curry ha subito il fallo di Aron Baynes ed è caduto in area, ma si è visto anche atterrare sul polso l'enorme centro australiano, con la mano che è sfortunatamente rimasta sotto. L'infortunio è sembrato immediatamente grave, visto che Curry è uscito dal campo senza tirare i due tiri liberi a sua disposizione - lasciando di fatto la partita senza poter più rientrare. Per Golden State questo infortunio potrebbe rappresentate il punto di svolta di una stagione partita col piede sbagliato: considerando la competitività della Western Conference, diventa davvero difficile immaginare che riescano a strappare un posto per i playoff.