In casa Wizards possono comunque essere contenti del modo in cui la squadra si è battuta nel debutto stagionale in casa. Bradley Beal ha chiuso con 46 punti, 6 rimbalzi e 8 assist con 14/20 al tiro e 7 triple, mandando a segno i tre tiri liberi per pareggiare a 8 secondi dalla fine. Lo seguono altri sei giocatori in doppia cifra tra cui spiccano i 23 di Rui Hachimura, il cui debutto in casa è stato seguito anche dall’ambasciatore giapponese a Washington

