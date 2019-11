Il n°30 degli Warriors, costretto a lasciare il parquet dolorante a causa di una mano rotta in uno scontro di gioco contro Phoenix, non ha rinunciato a divertirsi con la sua famiglia: vestito da Lightyear, assieme a moglie e figli ha preferito pensare per qualche ora a Toy Story e non alle settimane complicate che attendono lui e Golden State in una stagione iniziata nel peggiore dei modi