Anche i calciatori e le loro bellissime compagne in costume per "la notte delle streghe": Cristiano Ronaldo in versione "clown", Lewandowki è "Joker" come Vieri, Adani e Ventola, mentre Wanda Icardi è "Catwoman" e Federica Nargi in costume da "Maleficent". Scatenato sui social il Papu Gomez con la moglie Linda e Muriel...