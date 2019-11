NBA, Antetokounmpo show: la schiacciata di Thanasis fa impazzire Giannis! VIDEO

Con meno di 30 secondi da giocare e la gara contro i Magic ormai decisa, Thanasis Antetokounmpo ha messo a segno gli unici due punti della sua partita ma lo ha fatto in grande stile, con una schiacciata sulla testa di Wes Iwundu. Scatenando la reazione del fratello Giannis in panchina

L’unico canestro della sua gara contro Orlando, solo il 12° della sua giovane carriera NBA, è un canestro che Thanasis Antetokounmpo si ricorderà a lungo. Prima di tutto perché non capita tutti i giorni di finire al primo posto della top 10 della notte NBA, e poi perché la schiacciata con cui ha chiuso i conti sul finire della sfida tra Bucks e Magic è stata una giocata davvero super spettacolare. Con il cronometro che stava per avviarsi pigramente verso lo 0:00 finale, il fratello più grande (di due anni) dell’MVP NBA Giannis Antetokounmpo ha deciso di regalare un’ultima emozione ai tifosi dell’Amway Center. Battuta con la classica virata “familiare” il primo avversario, Thanasis si è ritrovato davanti Wes Iwunde deciso a fermare la sua conclusione al ferro, ma il n°43 di Milwaukee non ha voluto saperne e gli ha rifilato una schiacciata terrificante con tanto di trash talking a seguire. Un gesto che ha fatto letteralmente impazzire Giannis in panchina, che dopo essersi portato incredulo le mani sul viso a commentare la giocata non ha lesinato in applausi verso il suo meno noto fratello.