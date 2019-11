NBA, si ferma Reggie Jackson: la point guard di Detroit fuori almeno un mese

La stagione di Reggie Jackson non era iniziata nel migliore dei modi: 4/11 al tiro e solo 5 punti di media nelle prime due partite, chiuse con il 36.4% al tiro. Il peggio però doveva ancora arrivare: dopo la seconda sfida la point guard dei Pistons si è dovuta fermare, saltando le successive 4 gare. Il motivo è diventato chiaro ora: Jackson ha sofferto una reazione da stress alla schiena che lo fermerà per almeno un mese. Per l’ex giocatore di OKC non è previsto nessun intervento ma solo terapie, che inizieranno immediatamente ma che permetteranno una seconda valutazione dell’infortunio solo dopo 4 settimane. Nonostante l’ottimo inizio di campionato di Derrick Rose, forse il giocatore più in palla del roster di coach Dwane Casey, l’ex MVP NBA ha continuato a uscire dalla panchina anche in assenza di Reggie Jackson, rimpiazzato nei primi cinque da Tim Frazier. Ora però che l’assenza di Jackson è di almeno un mese, resta da vedere se Casey manterrà questo assetto o deciderò di promuovere in quintetto proprio l’ottimo Rose, che sta viaggiando vicino ai 21 punti a sera con più di 6 assist di media e più del 56% al tiro.