WASHINGTON WIZARDS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-131 | Chi invece non ha avuto problemi a fare a meno — almeno per una partita — della propria stella sono i T’Wolves, vittoriosi a Washington in una gara praticamente mai in discussione. Senza lo squalificato Karl-Anthony Towns (che non ci sarà neanche alla prossima con Milwaukee), Minnesota ha mandato sei giocatori in doppia cifra facendo il vuoto in un terzo quarto da 36-16