Per Marco Belinelli ci sono 15 minuti sul parquet in cui ha chiuso con 3 punti, 2 rimbalzi e un assist con una palla persa tirando 1/4 dal campo (1/2 da tre). Sono invece cinque i giocatori in doppia cifra per coach Popovich, guidati da un Dejounte Murray in doppia doppia (18+11 rimbalzi) che si è meritato bastone e carota dal suo allenatore: “È come un cucciolo, sta ancora cercando di capire come fare. Ha la velocità e l’aggressività, ma sta imparando come gestire la squadra e prendersi buoni tiri”