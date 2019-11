NBA, LeBron James costruirà case per i ragazzi della "I Promise School"

È passato ormai un anno da quando LeBron James ha annunciato l’apertura della “I Promise School”, la scuola pubblica ad Akron con la quale aiuta oltre 300 studenti della sua città natale. Il progetto, però, non ha intenzione di fermarsi lì: la sua fondazione ha annunciato che costruirà case e alloggi in un vero e proprio villaggio realizzato cooperazione con Graduate Hotel per dare alle famiglie e agli studenti meno fortunati un posto dove vivere, dove rifugiarsi nei casi di violenza domestica o qualsiasi altra situazione traumatica o insicura. “Inizialmente il nostro lavoro si concentrava sull’educazione, ma abbiamo capito che è impossibile aiutarli a imparare se fanno fatica a sopravvivere – se hanno fame, se non hanno riscaldamento in inverno, se vivono nella paura per la loro sicurezza” ha detto James in un comunicato. “Vogliamo che questo posto sia per loro una casa sicura, sostenuta e amata, facendo loro sapere che siamo con loro in ogni momento mentre cercando di rimettersi in piedi”. Lo stesso James nel corso della sua infanzia ha cambiato casa numerose volte, passando di divano in divano insieme alla madre Gloria fino ai 13 anni. “Puoi avere tutto il supporto del mondo a scuola o facendo sport, ma se quando vai a casa non hai stabilità, è facile ricadere nelle cattive abitudini che avevi prima. A volte non è nemmeno colpa dei ragazzini ma della situazione in cui sono: è nostro compito fornire a loro e alle loro parenti tutto il supporto possibile”.

Villaggio pronto nel 2020, espansione con ulteriori classi nel 2022

Il villaggio, realizzato in un complesso storico di Akron che verrà ristrutturato e ammobiliato, dovrebbe essere pronto per il luglio del 2020. “Essere in grado di fornire questo porto sicuro per le nostre famiglie è straordinario” ha detto il direttore esecutivo della LeBron James Family Foundation, Michele Campbell. “Va oltre il mandare a scuola questi ragazzi: è un modo per tenerli in vita. Vediamo famiglie che faticano ogni giorno con problematiche a volte inattese che li ribaltano completamente. Questo permetterà loro di avere tempo e opportunità per migliorare senza preoccuparsi di avere un tetto sopra la testa”. La I Promise School offre educazione a quasi 350 studenti a rischio fino al fifth grade, ma ha in programma di allungare di altre tre anni le proprie lezioni già dal 2022.