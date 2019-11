NBA, Kawhi Leonard salva L.A. nel 4° quarto, Gallinari 27 ma vince Belinelli

1/11

SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-112 | Parte subito forte San Antonio che mette a tabellone 33 punti nel primo quarto, massimo risultato stagionale. Decisivo poi è il terzo periodo, dove i texani fanno anche meglio e ne segnano 36 (contro i 27 dei Thunder) assumendo il controllo definitivo della gara. Super prestazione di LaMarcus Aldridge, che chiude a quota 39, ma eccellente anche il contributo di Dejounte Murray in soli 26 minuti, sufficienti per fargli sfiorare la tripla doppia con 17 punti, 10 assist (massimo in carriera) e 8 rimbalzi, in un bel duello con Shai Gilgeous-Alexander (21). Bene anche DeRozan, che ai suoi 16 punti aggiunge 8 assist, in una sera in cui gli Spurs ne distribuiscono 32 di squadra, massimo stagionale

