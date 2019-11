NBA, i destini incrociati di Lillard, Russell e Doncic: career high ma sconfitti

1/9 ©Getty

Non capita spesso che un giocatore segni 60 punti in una partita NBA. Anzi, nella storia dei Portland Trail Blazers non era mai successo. Per questo fa ancora più rabbia che Damian Lillard ci sia riuscito ma non abbia potuto festeggiare il suo massimo in carriera – nonché massimo in questa stagione NBA – con una vittoria, perdendo per 119-115 in casa contro i Brooklyn Nets e rimandando ancora per la terza volta in stagione il primo successo casalingo

GUARDA I 60 PUNTI DI DAMIAN LILLARD